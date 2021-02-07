Çorum Voleybol’a bir darbe de İskofya’dan :3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 14.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Trabzon temsilcisi İskofyaspor’un konuğu oldu. Çarşıbaşı Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi İskofyaspor, güçsüz rakibi Çorum Voleybol’u 25-19, 25-22 ve 25-10’luk setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol Spor Kulübü 11 puanda kalırken, ev sahibi İskofyaspor ise puanını 16’a yükseltti.

(Spor Servisi)