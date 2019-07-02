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Çorum Voleybol ve Osmancık Belediye ‘2.Lig’ için başvurdu

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor, 2019-2020 Sezonuna katılım için resmi başvurusunu dün yaptılar.

Çorum Voleybol ve Osmancık Belediye ‘2.Lig’ için başvurdu

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor, 2019-2020 Sezonuna katılım için resmi başvurusunu dün yaptılar.

02 Temmuz 2019 Salı 00:04
Çorum Voleybol ve Osmancık Belediye ‘2.Lig’ için başvurdu

Osmancık Belediyepor Antrenörü Ümit Gökgöz, geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da altyapıdan yetişen sporcularla lige devam edeceklerini belirtirken, “Hedefimiz, geçen sezon basit hatalar ve tecrübesizlik nedeniyle kaçırdığımız play-off’a yükselerek ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek olacak.

Osmancık'ın kızlarına bu fırsatı sunan kulüp başkanımız yönetim kurulumuz ve belediyemize sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Çorum Voleybol Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Ali Haydar Teke de, yeni sezon için lige başvuru yaptıklarını belirtirken, kaynak arayışlarının devam ettiğini söyledi.

ÇORUM BELEDİYE İLE SUNGURLU KATILMIYOR

Türkiye 2.Voleybol Liglerine 2019-2020 Sezonu katılım başvuruları dün sona erdi.

Geçen sezon Liglerde Çorum’u temsil eden 4 takımdan 2’si yeni sezon için başvurularını yaparken, 2 takım lige katılmama kararı aldı.

Bayanlarda geçen sezon da 2.Lig’de mücadele eden Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor yeni sezon için başvurularını dün yaparken, erkeklerde geçen sezon 1.Lig’de mücadele eden ve 2.Lig’e düşen Sungurlu Belediyespor’la 2.Lig’de Play-Off oynayıp 1.Lig’in kapısından dönen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezon için başvuru yapmadılar.

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