Çorum Voleybol sezon açtı

Geçtiğimiz sezon Çorum’u Bayanlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup’ta temsil eden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde yeni sezon çalışmaları start aldı. 20 Ağustos’ta başlaması beklenen A takım antrenmanları öncesi yeni sezon hazırlıkları küçük kız takım çalışmaları ile başladı. Antrenörler Ali Haydar Teke ve Mustafa Can Canbaş nezaretinde Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına 9 sporcu katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, teknik ve duvar pas çalışmaları ile devam ederken, son bölümde minik sporcular arasında yapılan top kapma çalışması ile antrenman sona erdi.

Okullar kapanana kadar haftada 2 antrenman yapacaklarını dile getiren Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenör Ali Haydar Teke, okulların kapanmasının ardından haftada 4 antrenman yapacaklarını ifade etti. A takım hakkında da açıklamalar yapan Teke, “ A takımda sezonu 20 Ağustos’ta açmayı planlıyoruz. Tabi bunun öncesinde lige katılım bedelini ödememiz gerekiyor. Kulüp olarak şuan maddi arayış içerisindeyiz bu sorunu çözmemiz durumunda A takımla da sezonu 20 Ağustos’ta açıp Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.