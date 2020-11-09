Son Dakika

Çorum Voleybol revire döndü!

Sezona Play-Off parolası ile giren Çorum Voleybol Spor Kulübü, sakat oyuncu sayısının artması nedeniyle adeta revire döndü.

Spor 09.11.2020, 21:36
242
Çorum Voleybol revire döndü!

Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil eden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde sakatlık şoku yaşanıyor. Fatsa Halk Eğim Merkezi ile oynanan 2.hafta maçında Zümrüt Tek’in sakatlanmasının ardından son oynanan Ordu Çamlıkspor maçında da kaptan Ayşe Bakacak ve Sibel Özçelik’in sakatlık yaşaması teknik heyetin canını sıkmış durumda. Daha önce parmağında çatlak olduğu açıklanan Zümrüt Tek’in son yapılan kontroller sonunda sol serçe parmağında ve sağ baş parmağında kırık olduğu ve Ordu maçının ardından alçıya alınarak tedavisine başlandığı açıklandı. Tek’in ardından Ordu maçında omzundaki sakatlığı nükseden Sibel Özçelik ile sol baş parmağı kırılan kaptan Ayşe Bakacak’ın sakatlanması Çorum Voleybol’da moralleri bozdu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından 3 oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 10 Kasım 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:13
Öğle 12:29
İkindi 15:10
Akşam 17:35
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@