Çorum Voleybol revire döndü!

Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil eden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde sakatlık şoku yaşanıyor. Fatsa Halk Eğim Merkezi ile oynanan 2.hafta maçında Zümrüt Tek’in sakatlanmasının ardından son oynanan Ordu Çamlıkspor maçında da kaptan Ayşe Bakacak ve Sibel Özçelik’in sakatlık yaşaması teknik heyetin canını sıkmış durumda. Daha önce parmağında çatlak olduğu açıklanan Zümrüt Tek’in son yapılan kontroller sonunda sol serçe parmağında ve sağ baş parmağında kırık olduğu ve Ordu maçının ardından alçıya alınarak tedavisine başlandığı açıklandı. Tek’in ardından Ordu maçında omzundaki sakatlığı nükseden Sibel Özçelik ile sol baş parmağı kırılan kaptan Ayşe Bakacak’ın sakatlanması Çorum Voleybol’da moralleri bozdu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından 3 oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)