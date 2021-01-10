Çorum Voleybol kötü başladı: 2-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 10.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Kastamonu Doğa Gençlikspor’un konuğu oldu. Tandoğan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş geçerken, Çorum Voleybol zor da olsa 29-27 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette yine iki takımda denk bir mücadele ortaya koyarken bu kez ev sahibi Kastamonu 27-25 kazanarak maçta eşitliği sağladı. Kıyasıya geçen üçüncü seti Çorum Voleybol 25-19, dördüncü setide Kastamonu Doğa Gençlik aynı skorla kazanarak maç final setine taşındı. Karşılıklı sayılarla geçen final setini ev sahibi Kastamonu temsilcisi 22-20, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kastamonu Doğa Gençlikspor puanını 8’e, konuk Çorum Voleybol ise 10’a yükseltti.

KASTAMONU DOĞA: 3

ÇORUM VOLEYBOL: 2

SALON: Tandoğan.

HAKEMLER: Ersin Şencan, H.Özkan Helvacıoğlu.

KASTAMONU DOĞA GENÇLİKSPOR: Elifnur, Buse, Sedanur, Öznur, Ilgın, Cansu, İrem, Berfin, Elif, Duygu, Melis, Beril, Ece, Nurcan.

ÇORUM VOLEYBOL SK: Bengisu, Doğa, Melisa, İrem, Tuğçe, Ayşe, Nursena, Zümrüt, Zeynep.

SETLER: 27-29, 27-25, 19-25, 25-19, 22-20

(Spor Servisi)