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Çorum Voleybol ilk yarıyı kapatıyor

Çorum’un 2.Lig’deki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ilk yarının son maçında Rize’de puan arayacak.

Spor 25.12.2020, 21:26
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Çorum Voleybol ilk yarıyı kapatıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 9.hafta erteleme maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Fındıklı Tenis Doğa Rize’de karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı yenilgiler ile düşüşe geçen Çorum Voleybol, ilk yarının son maçında Fındıklı’yı yenerek devre arasına moralli girmek istiyor. Pazar günü Fındıklı Spor Salonu’nda 6 puanlı Fındıklı Tenis Doğa ile 7 puanlı Çorum Voleybol arasında oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

(Spor Servisi)

#Çorum Voleybol ilk yarıyı kapatıyor
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