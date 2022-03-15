Çorum Voleybol, ilk kez katıldığı turnuvada şampiyon

Voleybol İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün akşam son maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Dinamik Gençlikspor ile TED Koleji Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Dinamik Gençlikspor 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı başardı. Günün ikinci maçında ise şampiyonluk mücadelesi veren BEDER ile Arena Gençlikspor kozlarını paylaştı. Maçın favorisi BEDER ilk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü rakibine kaptırınca ilk seti 12 sayı farkla kaybetti. İkinci sette toparlanmasına rağmen son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu bu seti de 25-22 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette de rakibi karşısında fazla etkili olamayan BEDER seti 25-18 maçı da sürpriz bir şekilde 3-0 kaybetti.

Bu sonuçların ardından son haftayı BAY geçen Çorum Voleybol Spor Kulübü 9 puanla ilk kez katıldıkları midi turnuvasında şampiyonluğa ulaşırken, 8 puana yükselen Arena Gençlikspor ikinci, 7 puanda kalan BEDER ise üçüncülüğü elde etti. 5 puanı bulunan Dinamik Gençlikspor il birinciliğini dördüncü, 1 puanlı TED Koleji ise sonuncu oldu.

(Rıfat KARA)