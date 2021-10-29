Çorum Voleybol hükmen mağlup

TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında deplasmanda Fındıklı Gençlikspor ile karşılaşacak olan Çorum Voleybol bu karşılaşma öncesi dün TVF’ye dilekçe vererek sporcu yetersizliği nedeniyle maça çıkmayacaklarını bildirdi. Bu gelişme sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Çorum Voleybol’u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Sezon içerisinde 1 defaya mahsus maça çıkmama hakkı olan Çorum Voleybol, 3.hafta itibariyle bu hakkını tamamlamış olurken, ilerleyen haftalarda bu durumun ikinci kez tekrarlanması halinde ligden düşecek.

(Rıfat KARA)

