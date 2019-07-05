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Çorum Veteranlar yeni sezonda lige katılıyor

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonunun bilgilendirme toplantısını Sinop’ta yaptı.

Çorum Veteranlar yeni sezonda lige katılıyor

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonunun bilgilendirme toplantısını Sinop’ta yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:37
Çorum Veteranlar yeni sezonda lige katılıyor

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu’nun Batı ve Bölge Temsilcisi Ali Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Sinop Ayancık’taki toplantıya, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu, Başkan Vekili Mustafa Ekşioğlu, Batı ve Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi Ali Doğan, Ayancık Belediye Başkan Vekili Ramazan Yıldız ve TMVFL Liginde yer alacak ya da yer almayı düşünen takım yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Çorum Master Veteranlar, Ayancık Veteranlar, Boyabat Veteranlar, Durağan Veteranlar, Samsun Veteranlar, Çarşamba Veteranlar, Bafra Veteranlar, Ünye Veteranlar, Ordu Veteranlar ve Merzifon Veteranlar takım yöneticileri yeni sezonda ligde yer alacaklarını belirttiler. Geçen sezon maddi imkânsızlıklar nedeniyle lige katılamayan Çorum Veteranlar, yeni sezonda ligde mücadele edecek.

Bölge temsilcisi Ali Doğan, toplantıya katılamayıp TMVFL Orta Karadeniz Bölgesinde ligde yer almayı düşünen takımlar için başvuru sürecinin devam ettiğini belirtirken, “Katılım için başvuruda bulunmak isteyenler bizimle iletişime geçebilir veya federasyonun www.tmvfl.com.tr sitesini ziyaret edebilirler” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

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