Çorum Veteranlar Orta Karadeniz grubunda

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nin (TMVFL) 2019-2020 Sezonu grupları ve fikstürleri belli oldu. Bir yıl sonra yeniden ligde boy gösterecek olan Çorum Veteranlar, Orta Karadeniz Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Batı ve Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi hemşehrimiz Ali Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Orta Karadeniz Grubu’nda Çorum Veteranlar ile birlikte Samsun Masterler, Ünye Şöhretler, Bafra Veteranlar, Durağan Veteranlar, Ayancık Veteranlar ve Boyabat Veteranlar olmak üzere 7 takım mücadele edecek.

İLK MAÇ ÜNYE İLE

Ekim ayı içerisinde başlayacak olan yeni sezonun fikstürü de belli oldu. Çorum Veteranlar ilk maçı sahasında Ünye Şöhretler ile oynayacak. 2. hafta Durağan Veteranlar ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum Veteranlar, 3.hafta Sinop temsilcisi Boyabat Masterler’i konuk edecek.4.haftada grubun iddialı takımlarından Samsun Veteranlar ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum Veteranlar, 5.haftada Samsun ekibi Bafra Veteranlar’ı ağırlayacak. Sezonun 6.haftasında Sinop’ta Ayancık Veteranlar’ın konuğu olacak olan Çorum Veteranlar 7.haftayı bay geçecek.

(Ömür SOYTEMİZ)