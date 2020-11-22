Çorum Vefaspor’dan Gülabibey’e 40 bere

Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’yi ziyaret etti. Başkan Ferhat Arıcı, kampanyaya destek amacıyla 40 adet kulüp beresini muhtar Belli’ye teslim etti. Vefaspor’un berelerinin bir kısmı Gülabibey Mahallesi’ndeki Hicret Camisi Kur’an Kursu öğrencilerine dağıtıldı.

Muhtar Hasan Belli ve Hicret Camisi Kur’an Kursu Hocası Nihat Uysal, kampanyaya desteklerinden dolayı Çorum Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı’ya teşekkür ettiler.

(Spor Servisi)