“Çorum üst ligleri hak ediyor”

Ankara’da kaynak arayışlarını sürdüren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, beraberinde takım kaptanı Murat Yıldırım ve bazı yöneticilerle birlikte, AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti.

CEYLAN’A ÇORUM FK FORMASI

Öğleden sonra gerçekleşen ziyarete, Çorum FK yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Gökel, Tuğrul Topuz, Hasan Serdar Yılmaz, Yılmaz Özkul ve Sayit Barandak katıldı. Başkan Oğuzhan Yalçın ve takım kaptanı Murat Yıldırım, milletvekili Ceylan’a, isminin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması hediye ederken, Oğuzhan Yalçın yaptığı konuşmada, yeni bir yönetim olarak şehrin ortak paydası ve en önemli marka değeri olan kulübü daha iyi yerlere getirmek için sorumluluk aldıklarını belirterek,bu zorlu yolda tüm Çorum’un olduğu gibi siyasette Çorum’un abisi konumundaki Ahmet Sami Ceylan’ın desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi. Yalçın, “Ahmet Sami Ceylan abimizin bizlere vereceği destek ve göstereceği hedefler çok önemli. Şahsım ve yönetim kurulum adına kendilerine, bizlere gösterdiği ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ

Başkan Oğuzhan Yalçın ve yönetimi ile kaptan Murat Yıldırım’a, çıktıkları yolda başarılar dileyen AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, Çorum’un sporda da üst ligleri hak ettiğini ifade etti.

Tüm Çorumluların Çorum FK’ya destek olması gerektiğine vurgu yapan Ceylan, “Futbol bir şehrin gelişimi ve tanıtımı adına en önemli araçlardan birisi. Şehrimizin marka değeri konumundaki Çorum FK’yı üst liglere taşıyarak, hem ilimizin tanıtımı, hem de gelişimine katkı vermek istiyoruz. Gelişimi ve ihracat şampiyonu Çorum, sportif olarak da üst ligleri fazlası ile hak ediyor.

Geçen sezon yaşanan şanssızlıklardan dolayı bir fırsatı kaçırdık. Yeni sezon için, genç ve dinamik bir yönetim göreve başladı. Yakinen tanıdığımız bu arkadaşlara tüm Çorumlular gibi bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz üst lige ulaşacağız.

Hedefe ulaşmak için sadece sahada futbolcuların veya yönetimin çabası mücadelesi yeterli olmayacaktır. Tüm şehrin bu takıma sahip çıkması ve destek vermesi gerekiyor. Ben de elimden gelen çabayı göstereceğim. İnanıyorum ki bizim bu çabamıza Çorumlu hemşehrilerimiz de duyarsız kalmayacak ve sezon sonunda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)