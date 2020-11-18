Çorum'un sultanları sıkı hazırlanıyor

Antrenör Ali Haydar Teke nezaretinde Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen son antrenmana sakatlıkları devam eden Ayşe Bakacak, Cansu Şahan ve özel izinli olan Esra Ünal katılmadı. Diğer oyuncuların hazır bulunduğu antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, manşet maçı çalışması ile devam etti. Son bölümde hücum varyasyonları üzerine taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

‘SEZONUN EN KRİTİK MAÇINA ÇIKACAĞIZ’

Antrenman sonunda İskofyaspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Ali Haydar Teke, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını söyledi.

Lig’de ki sıralamaları açısından bu maçın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Teke, “Daha önce Fatsa ve Ordu Çamlıkspor’a peş peşe yenildik. Kafa kafaya oynadığımız maçlardı. İskofya maçında hatalarımızı minimuma indirip kazanmak istiyoruz. Bu maçın ardından Osmancık ve Ünyegücü maçlarımız var. Bu maçlar Play-Off yolunda düzlüğe çıkaracak maçlar. Geçtiğimiz hafta BAY geçtiğimiz için takımla birlikte daha çok çalışma imkanımız oldu. İyi hazırlandık. Trabzon temsilcisi grubun en iyi takımlarından biri. Bizde bunun bilincindeyiz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Daha önce maç kaybetmemiş bir takım. Sakatlarımız var. Cuma gününe kadar sakatlarımızı antrenmanlarda deneyeceğiz. İnşallah verimli sonuç alır. İskofya maçından alnımızın akıyla çıkarız” ifadelerine yer verdi.