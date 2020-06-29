Son Dakika

Çorum tesis zengini olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Çorum ve ilçelerine yapılacak olan 69 milyon liralık yatırım için protokol imzalandı.

Spor 29.06.2020, 19:52 29.06.2020, 19:57
88
Çorum tesis zengini olacak

Dün, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında düzenlenen törene; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Düvenci Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti bazı ilçe başkanları katıldı.

AK Parti İstanbul eski milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık’ın damadı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum’a 69 milyon lira değerinde yapacakları spor yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SPOR TESİSİ SAYISINI 55’E ÇIKARTTIK

Bakan Kasapoğlu’nun, TRT Spor’dan da canlı yayınlanan açıklamalarından satır başları şöyle: “Geçtiğimiz aylarda Çorum’u ziyaret etmiştik. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Çorum için, gençlerin geleceği için neler yapabiliriz, en azami şekliyle bunları yatırım olarak nasıl gerçekleştiririz diye düşündük.

Medeniyetler şehri Çorum’un bugünü ve yarınları için mükemmel bir protokol gerçekleştireceğiz. Hizmet siyasetinin sembolü Ak Parti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi, hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Çorum’da 2002 yılında 1 adet yurt varken şu an yurt sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda artmış durumda. 12 spor tesisi varken, Çorum ve ilçelerinde şu an 55 adet spor tesisi var.

Gerçekleştirdiğimiz tarihi imza ile bu hizmet siyasetini ve eser siyasetini çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Gerek Çorum merkezde gerekse Çorum’un ilçelerinde gençlik ve spor alanında pek çok önemli yatırımı en hızlı şekilde Çorum’umuz ile buluşturacağız.

TESİSLERİN BAKIM İÇİN DE CİDDİ BİR BÜTÇE AYIRIYORUZ

Siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri inşa edip en güzel şekilde işletmek. Halkımızla buluşturmak. Herkesin kullanımına, erişimine en kolay şekli ile buluşturmak. Bununla birlikte bakımını onarımı yapmak. Bu çerçevede imzalayacağımız protokol ile birlikte yeni tesisler inşa edeceğimiz gibi yine bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tesislerin bakım onarımı için de ciddi bir bütçe ayırıyoruz.

Bizim temennimiz halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Bu nedenle bakım onarım çalışmaları bizim gündemimizde de planlamamızda da önemli bir yer teşkil ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tam olimpik havuz için yaklaşık 7 milyon lira bir yatırım yaptık. Hamdolsun, tamir bakım onarım sürecini de tamamlamış bulunuyoruz.

Atatürk Spor Salonu’muzun yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Osmancık ilçesinde bulunan salonumuzu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bir yandan yaparken diğer yandan da gerekli olan bakım onarıma gerekli bütçeyi de ayırıyoruz.

STADI VE SPOR SALONUNU BİZ TAMAMLAYACAĞIZ

Ülkemizin her iline, ilçesine, her beldesine gurur duyan bununla heyecan duyan bir hareketin kadrolarıyız. Bu çerçevede Çorum Stadı’nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını bakanlık olarak devir alacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun hizmetine kavuşturacağız.
2 FUTBOL SAHASI, 3 YÜZME HAVUZU

Merkezdeki millet bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana bakanlık olarak, Çorum’un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. 2 tanesi Çorum merkez olmak üzere biri üniversitede olmak üzere 3 adet yarı olimpik havuzumuz Çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek.

Çorum’u hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Hedefimizi her zaman daha yukarıya koyacağız. Yarınımız olan gençliğimizi daha iyi noktalara getirmek için geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte bu özveriyi göstereceğiz.

KADIN ÖNCELİKLİ SPOR

7/24 açık olacak bu tesisleri Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Özellikle kadın öncelikli spor diyoruz. Bu süreçte katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ev sahipliği ile Çorum’da bu tesisleri hep birlikte hizmete açmak ve vatandaşımızla buluşturmak bize nasip olur.”

İŞTE O YATIRIMLAR

Bakan Kasapoğlu tarafından açıklanan ve yaklaşık 69 milyon lira tutarındaki spor yatırımları şu şekilde: 6 ilçe ve 1 beldede toplamda; 1 adet güreş eğitim merkezi, 1 adet 15 bin seyirci kapasiteli stadyum inşaatının tamamlanması ve çevre düzenlemesinin yapımı, 1 adet tam olimpik kapalı yüzme havuzunun bakım onarımı, 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 1 adet gençlik merkezi yapımı, 1 adet gençlik kitap kafe yapımı, 1 adet spor salonu yapımı, 1000 seyircili tribünü, 6’lı tip sporcu soyunma odası ve aydınlatmalarıyla 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 3 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı, 10 adet halı saha yapımı, 100 adet pota yapımı, 2 adet spor salonu bakım ve onarımının tamamlanması.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 29 Haziran 2020
İmsak 03:08
Güneş 05:05
Öğle 12:49
İkindi 16:47
Akşam 20:22
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 28 32
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 28 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@