Çorum tesis zengini olacak

Dün, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında düzenlenen törene; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Düvenci Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti bazı ilçe başkanları katıldı.

AK Parti İstanbul eski milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık’ın damadı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum’a 69 milyon lira değerinde yapacakları spor yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SPOR TESİSİ SAYISINI 55’E ÇIKARTTIK

Bakan Kasapoğlu’nun, TRT Spor’dan da canlı yayınlanan açıklamalarından satır başları şöyle: “Geçtiğimiz aylarda Çorum’u ziyaret etmiştik. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Çorum için, gençlerin geleceği için neler yapabiliriz, en azami şekliyle bunları yatırım olarak nasıl gerçekleştiririz diye düşündük.

Medeniyetler şehri Çorum’un bugünü ve yarınları için mükemmel bir protokol gerçekleştireceğiz. Hizmet siyasetinin sembolü Ak Parti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi, hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Çorum’da 2002 yılında 1 adet yurt varken şu an yurt sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda artmış durumda. 12 spor tesisi varken, Çorum ve ilçelerinde şu an 55 adet spor tesisi var.

Gerçekleştirdiğimiz tarihi imza ile bu hizmet siyasetini ve eser siyasetini çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Gerek Çorum merkezde gerekse Çorum’un ilçelerinde gençlik ve spor alanında pek çok önemli yatırımı en hızlı şekilde Çorum’umuz ile buluşturacağız.

TESİSLERİN BAKIM İÇİN DE CİDDİ BİR BÜTÇE AYIRIYORUZ

Siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri inşa edip en güzel şekilde işletmek. Halkımızla buluşturmak. Herkesin kullanımına, erişimine en kolay şekli ile buluşturmak. Bununla birlikte bakımını onarımı yapmak. Bu çerçevede imzalayacağımız protokol ile birlikte yeni tesisler inşa edeceğimiz gibi yine bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tesislerin bakım onarımı için de ciddi bir bütçe ayırıyoruz.

Bizim temennimiz halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Bu nedenle bakım onarım çalışmaları bizim gündemimizde de planlamamızda da önemli bir yer teşkil ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tam olimpik havuz için yaklaşık 7 milyon lira bir yatırım yaptık. Hamdolsun, tamir bakım onarım sürecini de tamamlamış bulunuyoruz.

Atatürk Spor Salonu’muzun yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Osmancık ilçesinde bulunan salonumuzu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bir yandan yaparken diğer yandan da gerekli olan bakım onarıma gerekli bütçeyi de ayırıyoruz.

STADI VE SPOR SALONUNU BİZ TAMAMLAYACAĞIZ

Ülkemizin her iline, ilçesine, her beldesine gurur duyan bununla heyecan duyan bir hareketin kadrolarıyız. Bu çerçevede Çorum Stadı’nı bu protokol ile birlikte devir alarak tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını bakanlık olarak devir alacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun hizmetine kavuşturacağız.

2 FUTBOL SAHASI, 3 YÜZME HAVUZU

Merkezdeki millet bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana bakanlık olarak, Çorum’un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız. 2 tanesi Çorum merkez olmak üzere biri üniversitede olmak üzere 3 adet yarı olimpik havuzumuz Çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek.

Çorum’u hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Hedefimizi her zaman daha yukarıya koyacağız. Yarınımız olan gençliğimizi daha iyi noktalara getirmek için geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte bu özveriyi göstereceğiz.

KADIN ÖNCELİKLİ SPOR

7/24 açık olacak bu tesisleri Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Özellikle kadın öncelikli spor diyoruz. Bu süreçte katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ev sahipliği ile Çorum’da bu tesisleri hep birlikte hizmete açmak ve vatandaşımızla buluşturmak bize nasip olur.”

İŞTE O YATIRIMLAR

Bakan Kasapoğlu tarafından açıklanan ve yaklaşık 69 milyon lira tutarındaki spor yatırımları şu şekilde: 6 ilçe ve 1 beldede toplamda; 1 adet güreş eğitim merkezi, 1 adet 15 bin seyirci kapasiteli stadyum inşaatının tamamlanması ve çevre düzenlemesinin yapımı, 1 adet tam olimpik kapalı yüzme havuzunun bakım onarımı, 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 1 adet gençlik merkezi yapımı, 1 adet gençlik kitap kafe yapımı, 1 adet spor salonu yapımı, 1000 seyircili tribünü, 6’lı tip sporcu soyunma odası ve aydınlatmalarıyla 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 3 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı, 10 adet halı saha yapımı, 100 adet pota yapımı, 2 adet spor salonu bakım ve onarımının tamamlanması.

(Spor Servisi)