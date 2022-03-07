Çorum temsilcileri finale yükseldi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler ve yıldızlar (kız-erkek) Floor Curling Grup Birinciliği 3-6 Mart tarihleri arasında Trabzon’da yapıldı. Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Çorum temsilcilerinden Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi genç kızlar kategorisinde, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu yıldız karma kategorisinde, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu ise yıldız kızlarda dereceye girerek Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.



Müsabakalar sonunda Trabzon Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tören ile dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.

Trabzon’da öğrencileri yalnız bırakmayan Çorum Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz, elde edilen başarıdan dolayı okulları adına yarışan öğrencileri tebrik etti. Çorum’da Curling branşına ilginin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Topuz, “İl dışında gerçekleşen organizasyonlarda elde edilen bu tür başarılar bizim için çok önemli. Finale kalan 3 okulumuzu tekrardan tebrik ediyorum. Umarım Çorum’a Türkiye şampiyonluğu getirirler” ifadelerini kullandı.



(Rıfat KARA)

