Çorum takımlarına 2.Lig daveti

Önceki hafta düzenlenen Bölgesel Voleybol Liglerinde mücadele eden takımlara, Türkiye Voleybol Federasyonu’nca 2.Lig’e katılım davetiyesi gönderildi. Bu doğrultuda, Çorum takımlarına da davetiye geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, bayanlarda Bölgesel Lig’e katılan Sungurlu Belediyespor’un yanı sıra, Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi’nde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü’ne davetiye gönderdi. Federasyondan kulüplere gönderilen davetiyede, “Federasyonumuzca belirlenecek grupta oynama şartı ile” ibaresi yer alırken, lige katılmak isteyen kulüplerin 5 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar lige katılım ücreti olan 9 bin lirayı federasyon hesabına yatırıp dekontunu federasyona göndermeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

(Spor Servisi)

