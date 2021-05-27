Çorum takımı ilk 10’a giremedi

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi final yarışları Gaziantep’te yapıldı. Ülke 50’e yakın takımın ve 200’e yakın sporcunun katıldığı final yarışlarında Çorum takımı 2006-2007 doğumlu erkekler kategorisinde mücadele etti. 3000 metre yarışlarında Çorum takımından Ömer Barış Şahin 10 dakika 27 saniyelik derecesi ile 36., Mustafa Eren Boran 10 dakika 53 saniye ile 61., Yiğit Talha Çakıcı 11 dakika 30 saniye ile 78., ve 11 dakika 58 saniyelik derecesi ile Salih Eren Duran ise 87. oldu. Takım halinde 175 puanda kalan Çorum U16 takımı sıralamada ilk 10’a giremezken, finalleri 12.sırada tamamladı.

Çorum takımının 12.olduğu final yarışlarında ilk 10’da Ağrı, Nevşehir, Gaziantep, Van, Bitlis, Osmaniye, Bingöl, Hakkari ve İstanbul yer aldı.

(Spor Servisi)

