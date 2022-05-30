Çorum takımı, Erbaa’da şampiyon oldu

Tokat Vuşu İl Temsilciliği tarafından, Erbaa’da düzenlenen İllerarası Gençlik Kupası Kulüpler Budokaido Şampiyonasına Çorum’dan katılan 58 sporcunun 53’ü madalya kazandı. Hem iller, hem de kulüpler genel klasmanında şampiyonluk kupası Çorum’un oldu.

Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, alt minik, minik, yıldız, genç ve büyükler (kadın-erkek) kategorilerinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Çorumlu sporcular, 23 birincilik, 17 ikincilik, 13 üçüncülük olmak üzere, toplamda 53 madalya kazandılar.

İller genel klasmanında, Çorum takım halinde şampiyonluk ipini göğüslerken, kulüpler sıralamasında ise, Çorum temsilcisi H.E. Kültürspor şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kısa bir süre önce, Çorum’dan Tokat’a atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü, hemşehrimiz Haşim Eğer, Çorum kafilesi ile yakından ilgilendi.

Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat, şampiyonanın, sporcuların yarışma deneyimlerini artırmak adına çok önemli olduğuna dikkat çekerken, katılım noktasında kendilerine destek olan idareci ve sporcu velilerine teşekkür etti. Bolat, kendilerine yakın ilgi gösteren, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü, hemşehrimiz Haşim Eğer’e de ayrıca teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

