‘Çorum sportif anlamda hak ettiği yere gelecektir’

Çorum Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, proje çalışmaları devam eden spor yatırımlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda ihale süreçleri devam eden spor yatırımlarının yanı sıra sentetik futbol sahaları ve kulüp soyunma odaları da ele alındı.

Spor projelerinin en kısa sürede tamamlanması için sürecin hızlandırılması talimatını veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlere ve sportif faaliyetlere her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi. Aşgın, mevcut tesislerin yenilerinin yapılmadan yıkımının söz konusu olmadığını, yeni ve modern tesislerin tamamlanması ile Çorum’un sportif alanda tesis olarak hak ettiği yerlere geleceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak imkanları dahilinde üçüncü sahayı da yapacaklarını, Mimar Sinan sahasında da yeni yapılacak sahaların çalışmalarının tamamlanmasından sonra iyileştirme çalışmalarının yapılacağını belirterek yapımı devam eden Gençlik Kamplarından amatör sporcuların da faydalanması için ASKF ile ortak bir çalışma yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri de yapılacak olan sahaların ihtiyaçlarını karşılayacağını, üçüncü bir sahanın da amatör futbolun hizmetine sunulması ve Mimar Sinan sahasının zemin ve soyunma odalarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

