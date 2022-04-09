Çorum size inanıyor

2.Lig Kırmızı Grup’ta, son 5 haftaya girilirken, heyecan bugün ve yarın oynanacak 34.hafta maçlarıyla devam edecek. İlk 5 mücadelesi veren Çorum FK, şampiyonluk şansı devam eden, 1461 Trabzon FK’yı konuk edecek.

Somaspor ve ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankaraspor’u yenerek üst üste iki galibiyet alan ve play-off potasıyla farkı 1 puana kadar düşüren Çorum FK, Trabzon temsilcisi karşısında da mutlak galibiyet arayacak. Hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin, en büyük güvencesi ise taraftarları olacak. Taraftarının desteği ile Trabzon’u da yenip son 4 haftaya daha moralli ve şanslı girmenin hesaplarını yapan Çorum FK’da, sakatlıkları süren Aykut ve Emre forma giyemeyecek. İsmet ve Serkan’ın durumları ise maç günü netlik kazanacak. Berkay Can’ın ise kadroda yer alması ancak oynaması beklenmiyor.

Son 2 maçını kaybederek zirvenin 7 puan gerisine düşen ve hafta içerisinde, teknik direktör Yusuf Şimşek’le yollarını ayıran 1461 Trabzon cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bordo-mavili ekipte, sarı kart cezalısı olan kaptan Yasin Palaz, zorlu maçta forma giyemeyecek.

67 puanla 2.sırada yer alan 1461 Trabzon FK ile, 55 puanlı 7.sıradaki Çorum FK arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı, İzmir bölgesi A klasman hakemi Özgür Yiğit yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta, Özgür Yiğit’in yardımcılıklarını ise, Ankara bölgesinden Harun Terin ile Salih Burak Demirel yapacak. Yine Ankara bölgesinden Emre Bulut da dördüncü hakem olarak maçta görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)