Çorum size güveniyor

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 14.hafta maçında pazar günü Ankaraspor’u konuk edecek.

4 maçlık galibiyet serisi önceki hafta Vanspor karşısında iç sahada alınan 1-1’lik beraberlikle bozulan Çorum FK, geçtiğimiz hafta da Manisa deplasmanında Somaspor’la 1-1 berabere kalan Çorum FK’da, Ankaraspor maçı öncesinde de sakat ve oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Yine ideal kadrosuyla sahada yer alamayacak olan kırmızı-siyahlı ekipte her şeye rağmen tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Grubun dişli takımlarından Ankaraspor’u yenerek yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefleyen Çorum’da, kart cezalı kaptan Umut Kaya’nın yanı sıra, sakatlık olan Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Abdülhamit Yıldız, Seçkin Getbay, Muhsin Yıldırım, Batuhan Er ve Mehmet Gürkan Öztürk forma giyemeyecek. Salih Zafer Kurşunlu ve Mertcan Aşçı’nın durumları ise cumartesi netlik kazanacak.

Son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Ankaraspor da pazar gününü maçı “çıkışın başlangıcı” olarak görüyor. Yaralı Çorum FK karşısında galibiyet hedefleyen Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı golcü Murat Yılmaz takımdaki yerini alamayacak.

26 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 21 puanlı 9.sıradaki Ankaraspor arasında Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Adana bölgesi hakemlerinden Metehan Alpat yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Metehan Alpat’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Hakan Akkaynak ve Niyazi Atakan Ataseven yapacak. Hatay bölgesinden Deniz Kükrek de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)