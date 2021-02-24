Çorum Şehir Stadyumu Dünyanın en iyisine aday

Stadiony.net tarafından bu yıl 11.kez düzenlenen Dünyanın en büyük çevrim içi stadyum ödülleri yarışması devam ediyor. 40 Stadyum ile başlayan yarışmada son 20’ye kalan stadyumlar önceki gün açıklandı. Son 20 stadyum arasında Türkiye’den Çorum Şehir Stadyumu ve İzmir Gürsel Aksel Stadyumu yer aldı. ABD’den Inglewood SoFi Stadyumu, Inter Miami CF Stadyumu, Las Vegas Allegiant Stadyumu, Louisville Lynn Family Stadyumu, Katar’dan Ahmad bin Ali Stadyumu, Education City Stadyumu, Japonya’dan KYOCERA Sanga Stadyumu, Kanseki Stadyumu Tochigi, Çin’den Xi'an OSC Stadyumu, İngiltere’den Londra Brentford Community Stadyumu, Avustralya’dan Queensland Country Bank Stadyumu, İsviçre’den Lozan Stade de la Tuilière, Gürcistan’dan Batum Stadyumu, İsrail’den Tel Aviv Bloomfield Stadyumu, Şili’den Estadio Tierra de Campeones Stadyumu, Romanya’dan Stadionul Francisc von Neuman, Malezya’dan Sultan İbrahim Stadyumu ve Fildişi’nden Stade National de la Côte d'Ivoire Stadyumu son 20’ye kalan diğer stadyumlar oldu.

8 Şubat tarihinden itibaren http://stadiumdb.com/ adresinden devam eden oylama 7 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

IKİ ÖDÜL BİRDEN

Çorum Şehir Stadyumu’nun da aday gösterildiği 2020 yılı Dünyanın en büyük çevrim içi stadium ödülleri yarışmasında iki ödül birden verilecek.

Stadiony.net tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Kazanılacak iki ödül var, biri internet kullanıcıları tarafından verilen (Kamu Ödülü) ve diğeri uzman mimarlardan oluşan (Jüri Ödülü) bir panel tarafından verilmektedir” denildi.

OY NASIL VERİLİR?

Oylama hakkında yapılan açıklamada ise, “İlk olarak http://stadiumdb.com/ adresine girilecektir. Daha sonra 20 stadyum arasından en beğendiğin stadyuma 5, ikinciye 4, üçüncüye 3, dördüncüye 2 ve beşinci stadyumu ise 1 yıldız vererek 5 stadyumu seçeceksiniz. Beş stadyum seçmek zorundasınız aksi takdirde oyunuz kabul edilmeyecektir. Tüm yıldızlamanın dağıtılması halinde listenin altındaki oy ver düğmesine tıklayarak oyunuzu kullanabilirsiniz” denildi.

(Spor Servisi)