Çorum Şehir Stadyumu Dünyanın beşinci harikası

StadiumDB.com tarafından bu yıl 11.kez düzenlenen Dünyanın en büyük çevrim içi stadyum ödülleri yarışmasında oylama sona erdi. Türkiye’den Çorum Şehir Stadyumu’nun yanı sıra İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nun da yer aldığı oylamada ABD, İngiltere, İsviçre, Katar, Avustralya, Romanya, Gürcistan, Japonya, Malezya, Şili, Çin ve Fildişi gibi ülkelerin stadyumları yer aldı. 7 Mart tarihinde sona eren oylama sonunda 2020 yılında yapılan dünyanın en iyi stadyumu Malezya’dan Sultan İbrahim Stadyumu olurken, ABD’den Allegiant Stadyumu ikinci, Katar’dan Ahmet Bin Ali Stadyumu üçüncü, yine Katar’dan Educadtion Stadyumu dördüncülüğü elde etti. 20 stadyum arasında oyların 19.710’unu alan Çorum Şehir Stadyumu’nun beşinci olurken, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu ise sekizinci oldu.

BAŞKAN ÖZCAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sonuçların açıklanmasının ardından Çorum FK Başkanı Fatih Özcan kendine ait sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Başkan Özcan mesajında Çorum Şehir Stadyumu’nun Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

(Spor Servisi)