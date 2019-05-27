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Çorum, şampiyonu bağrına bastı

Adana’da Serik Belediyespor’u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek 2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor’u taraftarlar saat kulesi meydanında coşkuyla karşıladı.

Çorum, şampiyonu bağrına bastı

Adana’da Serik Belediyespor’u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek 2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor’u taraftarlar saat kulesi meydanında coşkuyla karşıladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:01
Çorum, şampiyonu bağrına bastı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor’un ardından Play-Off’tan şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen Yeni Çorumspor futbol takımını, teknik heyeti ve yönetimi Çorumlular bağrına bastı. Üstü açık otobüsle tesislerden şehir merkezine hareket eden Yeni Çorumspor futbol takımını İnönü Caddesi’nden itibaren Kırmızı-Siyahlı taraftarlar meşaleler yakarak karşıladı. Saat kulesi meydanında bekleyen büyük kalabalığın coşkusuna karşılık Kırmızı-Siyahlı futbolcular ve yönetim şampiyon Çorumspor tezahüratları ile eşlik etti. Çorumspor marşları ve müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan Çorumlular 2.Lig’e yükselme sevincini gecenin geç saatlerine kadar kutladı.

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