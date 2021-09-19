Çorum, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı: 3-4

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli oldu. 17-21 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Çorum Hattuşa Veteranlar ile Manisa Veteranlar Cumartesi günü Bartın Atatürk Stadyumu'nda SMA Tip 1 hastası minik bebek Alparslan Başoğlu yararına düzenlenen final maçında karşı karşıya geldiler. Saat 16.00'da oynanan maça Çorum temsilcisi hızlı başladı. İlk 5 dakika içerisinde Mustafa Doğan ile iki net pozisyondan faydalanamayan Kırmızı-Siyahlılar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarının başlarında da oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum Hattuşa Veteranlar 48.dakikada ceza sahası dışından Hasan Olgun'un attığı muhteşem gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra skoru korumak adına geriye yaslanan Kırmızı-Siyahlılar kalesinde pozisyon vermeye başladı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Çorum FK ceza sahası içerisinde yaşanan hava topu mücadelesinde orta hakem Manisa Veteranlar lehine penaltı çaldı. Topun başına geçen Erbay takımının beraberlik golünü kaydederek maçı seri penaltı atışlarına taşıdı. Seri penaltı atışları sonunda Manisa Veteranlar, Çorum Hattuşa Veteranlar'ı 4-3 yenerek 2020-2021 Veteranlar Futbol Sezonunun şampiyonu olurken, Çorum temsilcisi ise Türkiye ikincisi oldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen tören ile federasyon yetkilileri tarafından takımlara kupaları takdim edildi.

ÇORUM HATTUŞA: 3

MANİSA VETERANLAR: 4

SAHA: Bartın Atatürk.

ÇORUM HATTUŞA VETERANLAR: Sebahattin, İlhan, Hasan Eker, Serhat, İsmail Atalay, Salih, Hasan Olgun, Mustafa Doğan, Ömer, Murat, Şükrü, Cengiz, Davut, Erkan, Yetgin, Serkan, Ekrem.

MANİSA VETERANLAR: Süreyya, Orhan, Cemil, Seyfettin, Erbay Bekir, Hasan Sabancı, Necdet, Serdar, Ahmet, Kerem, Y.Emre, Melih, Gökhan, Koray, Hasan Aydın, Ramazan.

GOLLER: Dk.48 Hasan Olgun (Çorum Hattuşa), Dk.70+3 penaltıdan Erbay Bekir

(Manisa Veteranlar)

