Çorum Özel Hastanesi’ne teşekkür ve maç daveti

Spordan sorumlu Belediye Başkanı İsmail Yağbat, beraberinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’la birlikte, 2.Lig’de mücadele eden erkek voleybol takımının sağlık sponsoru olan Çorum Özel Hastanesi’ne hem teşekkür, hem de maça davet ziyaretinde bulundu.

Yağbat ve Solak, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, İşletme Müdürü Türker Cengiz, hastane muhasebe ve finans müdürü Mahir Ekici’yi ziyaret ettiler.

İsmail Yağbat, Erkek Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne sağlık sponsoru olan Çorum Özel Hastanesi’nin verdiği destekten dolayı yetkililere teşekkür etti. Çorum Özel Hastanesi’nin varlığının takım oyuncularına büyük güç verdiğini de dile getiren İsmail Yağbat, Başhakim Gökhan Bilgili ve diğer hastane yetkililerini, 5 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda Ziraat Bankkart ile oynayacakları maçı izlemeye davet etti.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi, Uzm. Dr. Gökhan Bilgili ise, salon sporlarında öncü olan Çorum Belediyesi’ne sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, sağlık sorunları ve sakatlık olmadan güzel ve başarılı bir sezon geçirerek 1. Lige çıkmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Yağbat ve Solak, ziyaret sırasında Başhekim Gökhan Bilgili ve diğer yetkililere kulüp forması hediye ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)

