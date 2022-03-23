Çorum mesaisi tam gaz!

Vanspor FK, Cumartesi günü, sahasında Çorum FK ile oynayacağı 31.hafta maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Teknik direktör Erhan Altın nezaretinde, Play-Off’a kalma mücadelesi veren ve son 10 maçında yenilgi yüzü görmeyen Vanspor, cezası nedeniyle, seyircisiz oynanacak maçta Çorum FK’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, güçlü rakibi Çorum FK’yı yenerek iddiasını ve yenilmeme serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

