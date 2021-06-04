Çorum-Manisa finali 12 Haziran’da Çorum’da 

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Türkiye Şampiyonası final maçının tarihi belli oldu.

17-24 Mayıs tarihleri arasında Antalya-Kemer’de düzenlenen Veteranlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Çorum Hattuşa Masterler ile Manisa Masterler finale yükselmiş ancak Manisa Masterler ile Muş Kanoute takımlara arasında oynanan yarı final maçı sonrası, muş temsilcisinin, Manisalı bir oyuncu için yaptığı itiraz üzerine final maçı oynanamamıştı.

TMVFL Yönetimi, oynanmayan bu maçla ilgili yaptığı toplantıda, karşılaşmanın Çorum’da oynanacağını duyurmuş ancak tarih belirlenmemişti. TMVFL Yönetimi, yaptığı son toplantıda, Çorum’da oynanacak maçın tarihini de belirledi. Çorum Hattuşa Masterler ile Manisa Masterler arasındaki final maçının 12 Haziran’da oynanacağı duyuruldu.

TMVFL Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu, hemşehrimiz Ali Doğan, maçın oynanacağı saha ve saat ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtirken, karşılaşma öncesinde bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarını kaydetti.

(Spor Servisi)

