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“Çorum maçından ümitliyiz”

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Çorum Futbol Kulübü ile bu hafta oynayacakları maçı kazanma noktasında ümitli olduklarını söyledi.

“Çorum maçından ümitliyiz”

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Çorum Futbol Kulübü ile bu hafta oynayacakları maçı kazanma noktasında ümitli olduklarını söyledi.

13 Şubat 2020 Perşembe 23:50
“Çorum maçından ümitliyiz”

Geçtiğimiz hafta sahalarında Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 2-0 yenildikleri maçta Play-Off yolunda önemli bir yara aldıklarını kaydeden Başkan Süleyman Caner, bu maçta kaybettikleri puanları Çorum’da telafi etmek istediklerini kaydetti.

Başkan Caner, açıklamasının devamında; “Sancaktepe Futbol Kulübü mağlubiyeti ile ilgili “Kaybedilmiş bir şey yok. Gönül isterdik ki, sahamızdan 3 puan alalım ve taraftarımızı memnun edelim ama olmadı.

Bu sezon hiç 3’te 3 yapamadık. Göreve geldiğim günden beri bu sıkıntı var. Üçüncü maçlarda ya berabere kalıyoruz ya da mağlup oluyoruz. Sağlık olsun. Tabii, bizim için önemli olan futbolcularımızın sonraki hafta kazanabilme arzularının olması. Sonraki hafta telafi edebilirsek yolumuza devam ederiz.

Bu hafta Serhat sakatlığı nedeniyle oynamadı. İnşallah bu haftaki maçta sağlığına kavuşur ve sahadaki yerini alır. Çorum maçından ümitliyiz. Kazanıp Play-Off umutlarımızı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu. (Kaynak: Zonguldak İnanış Gazetesi)

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