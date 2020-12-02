“Çorum maçında telafi edeceğiz”

Manisa FK maçına kupa yorgunu olarak çıktıklarını ve bu yorgunluğu maç içerisinde fazlasıyla hissettiklerini belirten Osman Özköylü, aldıkları 6-1’lik yenilginin takımın kalitesine yakışmadığını ifade ederken, camiadan özür diledi.

İÇİMİZ ACIDI

Manisa FK yenilgisini ağır bir kaza olarak niteleyen Osman Özköylü’nün açıklamaları şöyle: “Bizim için, ligin geri kalanı için anlam ifade eden önemli bir maçtan, kazanıp ligi yeniden başlatacağımız bir maçtan ağır ve kötü bir mağlubiyetle ayrıldık. Bundan dolayı çok üzgünüz, içimiz acıdı. Öncelikle başkanımızdan, bizi seven tüm insanlardan bizi seven tüm Trabzon halkından özür diliyoruz.

TURUN REHAVETİNE KAPILDIK

Manisa FK maçından 2 gün önce oynadığımız Kayseri maçında geçilen turun rehaveti ve 120 dakika oynanan karşılaşmanın yorgunluğu bu maça fazlası ile etki etti. Bunlar tabii ki mazeret olmamalı. Rakibimizi yakalama adına çok önemli bir fırsatı kullanamadık.

Bunun ötesinde sahada gerçekten kendi kimliğimizden çok uzakta, mücadeleden yoksun, çok kötü bir görüntü verdik. Rakibimize karşı direnç ortaya koyamadık. Bu ligdeki en iyi takımlardan birisi olarak o kalitemizi sahaya yansıtamadık. Bu beni çok üzdü. Biz asla böyle bir takım değiliz. İki takım arasındaki fark bu değil. Ama bazen bu tür yenilgiler ders çıkarabilirseniz size katkısı büyük olur.

DERSİMİZİ ALDIK

Bu maçtan almamız gereken dersleri çok iyi alıp, bundan sonraki süreçte gerçek kimliğimizi sahaya yansıtarak bizi seven insanları mutlu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonraki süreçte tek hedefimiz, tek gayemiz bu kulübü olması gereken yere çıkartıp, başta başkanımız, yönetim kurulumuz ve şehrimize hediye etmek olacak. Bu yolda herkesin desteğine çok fazlası ile ihtiyacımız var.

ÇORUM MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ

Bu bir yol kazasıydı. Ağır bir kaza yaptık. Biran önce toparlanıp, en kısa sürede Çorum maçıyla beraber başlayarak, yapmış olduğumuz bu hatanın telafisini yapıp bir an önce tekrar ligin içine girip bir üst lige çıkma yarışışında iddiamızı ortaya koymak istiyoruz.”

(Spor Servisi)