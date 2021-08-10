Çorum, Kırmızı-Siyah bayraklarla donatılacak

Çorum Futbol Kulübü’ne yaptığı maddi desteğin yanı sıra manevi destek vermek için de kolları sıvayan Halil İbrahim Aşgın, Saat Kulesi başta olmak üzere şehrin önemli noktalarının Kırmızı-Siyah bayraklarla süslenmesine destek vereceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan Kronometre programının ekibini makamında konuk eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, program ekibi ile yaptığı söyleşide Çorum FK’nın yeni sezonda motivasyonunu arttırmak adına şehrin bayraklarla donatılacağını belirtti. Başkan Aşgın söyleşinin devamında Çorum FK’nın ileriye dönük hedefleri ve şehrin beklentileri noktasında umut dolu mesajlar verdi. “Bizim bir muradımız var, Çorumspor'u üst liglerde, süper ligde görmek" diyen Aşgın, rota kupa sloganıyla şampiyonluğun hedeflendiği yeni sezona Çorum Belediyesi'nin en güçlü şekilde maddi ve manevi destek verdiğini, belediyenin dün olduğu gibi bugünde Çorumspor'un sonuna kadar yanında olduğunu vurguladı.

SAAT KULESİ'NE DEV BAYRAK

Özellikle yeni sezon öncesi taraftarların bayrak konusundaki taleplerine Çorum Belediyesi olarak öncülük edeceklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Madem taraftarlar bunu istiyor. Şehrin merkezi dünyanın merkezi Saat Kulesini Çorumspor'un renkleriyle donatmak ve yeni sezonda başarı dilemek bizlerin boynunun borcudur. Tüm hemşerilerimizin bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Saat Kulesini kırmızı-siyah renklerle donatalım. Biz buradan başlatalım, yeni sezonda birinci lige yürüyüşümüzü net bir şekilde gösterelim" şeklinde konuştu.

ROTAMIZ KUPA

Şehrin farklı noktalarına belediye olarak dev bayraklar asacaklarını vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Saat Kulesinden başlamak üzere şehri kırmızı-siyahlı renklerle donatmaya başlıyoruz. Ama bundan sonrası da hemşerilerimizin. Hemşerilerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Bütün balkonları mümkün olduğunca Çorumspor bayraklarıyla donatalım. Bu heyecanı tüm şehir olarak hep birlikte yaşayalım. İnşallah sezon sonunda aynen 2018-2019 sezonunda olduğu gibi mehterle, konserlerle büyük bir coşkuyla Çorumspor'un şampiyonluğunu kutlayalım. Çorum'u diğer alanlarda olduğu gibi sporda da hak ettiği yere el ele getirelim. Bu yıl o yıl olsun, rotamız kupa olsun. O kupayı dünyanın merkezinde kaldırmak hepimize nasip olsun" dedi.

ÇORUMSPOR BİZİM

Çorum Belediyesi'nin stadyumdan tesislere, otobüs ve personel desteğinden yıllık 2 milyon lirayı bulan sponsorluğa kadar Çorum Futbol Kulübüne önemli katkılar sağladığını ifade eden Başkan Aşgın, "Çorumspor sadece Çorum merkezin değil tüm ilçelerimizin takımıdır. Bu takıma bütün ilçelerimizle birlikte sahip çıkarak Saat Kulesi Meydanında şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşamalıyız. Zafer inananlarındır. Sahada bizim, stadyumda bizim, Çorumspor'da bizim, başkanda bizim, topçuda bizim, bu konuya gönül veren gazetecilerde bizim ve bu şehir bizim hep beraberiz" ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

