“Çorum kamp için çok ideal bir yer”

Daha önce de çeşitli takımlarla Çorum’da kamp yaptıklarını kaydeden Örcün Toygun İşcan, bundan sonra da her fırsatta kamp için Çorum’a geleceklerini belirterek, kamp için Çorum’daki şartların çok ideal olduğunu ve Çorum’un tam kamp yapılacak yer olduğunu söyledi.

Çorum’a birçok kez geldiği için, şehirde yüzme sporunun potansiyelini iyi bildiğini kaydeden İşcan, bu potansiyelin doğru kullanılması halinde Çorum’un, Türk yüzme sporuna yön verebileceğine vurgu yaptı.

(Hüseyin AŞKIN)

