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Çorum Hattuşa Veteranlar sezonu ikinci olarak bitirdi

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde (TMVFL) 2019-2020 Bülent Yelkenci Sezonu, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında federasyon tarafından tescil edildi.

Spor 11.06.2020, 21:13
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Çorum Hattuşa Veteranlar sezonu ikinci olarak bitirdi

TMVFL Batı ve Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi, Federasyon Basın Sözcüsü, Görsel ve Medya Kurulu Başkanı hemşehrimiz Ali Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre, TMVFL Yönetimi, ilgili bakanlıkların ve Bilim Kurulu’nun kararlarını dikkate alarak oluşan hassas durumla ilgili tüm kulüplerin görüşlerini aldı. TMVFL Yönetimi, elde edilen veriler doğrultusunda son 2 haftası oynanmayan TMVFL 2019-2020 Bülent Yelkenci Sezonunu mevcut haliyle tescil etti.

Ligin tescil edilmesi üzerine, Orta Karadeniz Grubunda yer alan Çorum Hattuşa Veteranlar sezonu 24 puanla ikinci sırada tamamladı. Samsun Masterler ise 27 puanla grubun şampiyonu oldu.

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