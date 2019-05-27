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“Çorum halkı şampiyonlukların en güzeline layık”

Saat kulesi meydanında şampiyonluğu taraftarı ile birlikte kutlayan Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Çorum halkının daha güzel şampiyonluklara layık olduğunu söyledi.

“Çorum halkı şampiyonlukların en güzeline layık”

Saat kulesi meydanında şampiyonluğu taraftarı ile birlikte kutlayan Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, Çorum halkının daha güzel şampiyonluklara layık olduğunu söyledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:02
“Çorum halkı şampiyonlukların en güzeline layık”

Üstü açık otobüsün üzerinden bir konuşma yapan Başkan Özcan, “Sizlere bir söz vermiştim. Söz verdiğim gibi o kupayı Çorum’a getirdim. Sizler en iyi şampiyonlukları hak ediyorsunuz. Bana güvendiniz, destek verdiniz, her zaman arkamda durdunuz. Allah sizden razı olsun. Ben buradan bu şampiyonluğu Kocaelispor maçında hayatını kaybeden Sinan Yıldız ağabeyime armağan ediyorum. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın. Cennette ki tüm Çorumspor taraftarlarına selam olsun” dedi.

Konuşmasının devamında şampiyonlukta en büyük payın Teknik Direktör Bahri Kaya’da olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Transfer görüşmesi yaptığımız zaman Bahri Hoca ben 3.Lig’e gelmem dedi. Zaten 2.Lig’e çıkacağız dedim. Gariban Çorum halkı sizden şampiyonluk bekliyor dedim ve hocamız imzayı atarak şampiyonluk hasretimize son verdi” ifadelerini kullandı.

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