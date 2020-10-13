“Çorum halkı bizden şampiyonluk bekliyor’

Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Çorum Voleybol’da hazırlıklar antrenör Ali Haydar Teke nezaretinde tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanı Başkan Tuncay Yılmaz da izledi. Antrenman öncesi sultanlarla kısa bir toplantı yapan Başkan Yılmaz, “Çorum bizden bu sezon şampiyonluk bekliyor. Hepiniz bu ligde kendini ispatlamış oyuncularsınız. Maddi konuları kesinlikle sorun etmeyin. Ben her daim sizin yanınızdayım. Siz yeter ki 25 Ekim’de oynayacağımız ilk lig maçımıza kadar hazır hale gelin. Sezona iyi başlamak çok önemli. Ben size inanıyorum. Benim yüzümü kara çıkarmayın” ifadelerine yer verdi.