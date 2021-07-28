Çorum Futbol Kulübü’nün maç programı belli oldu.. İLK RAKİP DİYARBEKİR

TFF 2.Lig’de 2021-2022 sezonunun fikstürü Ankara JW Marriot Oteli’nde TFF Genel Kurul sonrası çekildi. Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın 38 haftalık maç programı da belli oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Fikstür çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre 2.Lig Kırmızı Grup’ta 2021-2022 sezonu 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Çorum FK sezonun ilk maçını sahasında Diyarbekirspor ile oynayacak olup, ikinci hafta maçında ise Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’a konuk olacak. 3.Hafta maçında sezonu en kritik maçlarından biri olan Sakaryaspor ile sahasında oynayacak olan Kırmızı-Siyahlılar, 4.hafta maçında Manisa temsilcisi Turgutluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi 5.hafta iç sahada Serik Belediyespor, 6.hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor, 7.hafta iç sahada Sivas Belediyespor, 8.hafta deplasmanda Bayburt İl Özel İdarespor, 9.hafta ise sahasında Sarıyer’i konuk ettikten sonra 10 ve 11.haftalarda üst üste Etimesgut Belediyespor ve Bodrumspor deplasmanında maçlar oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar 12.haftada Vanspor’u evinde konuk ederken, 13.hafta deplasmanda Somaspor, 14.hafta iç sahada Ankaraspor, 15.hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon, 16.hafta iç sahada İnegölspor, 17.hafta deplasmanda Niğde Anadolu, 18.hafta iç sahada Adıyamanspor ve ilk yarının son hafta maçını deplasmanda Afjet Afyonspor ile oynayacak.

Sezonun ilk yarısı 26 Aralık’ta oynanacak maçlarla sona ererken, ikinci yarı heyecanı ise 16 Ocak’ta başlayacak.

ÇORUM FK’NIN İLK YARI MAÇLARI

1.Diyarbekirspor

2.Ergene Velimeşe (D)

3.Sakaryaspor

4.Turgutluspor (D)

5.Serik Belediyespor

6.Kahramanmaraş (D)

7.Sivas Belediyespor

8.Bayburt İl Özel İdare (D)

9.Sarıyer

10.Etimesgut Belediye (D)

11.Bodrumspor (D)

12.Vanspor

13.Somaspor (D)

14. Ankaraspor

15.Hekimoğlu Trabzon (D)

16.İnegölspor

17.Niğde Anadolu (D)

18.Adıyamanspor

19.Afjet Afyonspor (D)