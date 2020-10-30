“Çorum Futbol Kulübü’nün hedefe ulaşacağına yürekten inanıyorum”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezon belirlenen zirve hedefine ulaşacağına yürekten inandığını belirtirken, Çorumlulardan takıma destek olmalarını istedi.
Spor 30.10.2020, 14:59
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Milletvekili Ceylan’ın Çorum Futbol Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından da yayınlanan açıklaması şöyle: “Çorum Futbol Kulübü’müz bu sezon mutlaka başarılı olacaktır.
İlimizin sosyal ve kültürel anlamda gururu olan, hepimizin ortak paydası Çorum Futbol Kulübü’müzün bu ligde zirve hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum.
Başkanımız Fatih Özcan’ın samimi çalışmalarını yakinen biliyorum, başarıya olan ruhunu destekliyorum.
Çok kısa sürede özlenen Çorumspor’umuz güzel oyun ve saha skorlarıyla ligin zirvesinde hak ettiği yeri elde edecektir. Hemşehrilerimizin takımımızın yanında yer alması gücüne güç katacaktır.
İnşallah, o sene bu sene olacaktır.”
(Spor Servisi)
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