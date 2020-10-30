Son Dakika

“Çorum Futbol Kulübü’nün hedefe ulaşacağına yürekten inanıyorum”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezon belirlenen zirve hedefine ulaşacağına yürekten inandığını belirtirken, Çorumlulardan takıma destek olmalarını istedi.

Spor 30.10.2020, 14:59
23
“Çorum Futbol Kulübü’nün hedefe ulaşacağına yürekten inanıyorum”

Milletvekili Ceylan’ın Çorum Futbol Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından da yayınlanan açıklaması şöyle: “Çorum Futbol Kulübü’müz bu sezon mutlaka başarılı olacaktır.

İlimizin sosyal ve kültürel anlamda gururu olan, hepimizin ortak paydası Çorum Futbol Kulübü’müzün bu ligde zirve hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Başkanımız Fatih Özcan’ın samimi çalışmalarını yakinen biliyorum, başarıya olan ruhunu destekliyorum.

Çok kısa sürede özlenen Çorumspor’umuz güzel oyun ve saha skorlarıyla ligin zirvesinde hak ettiği yeri elde edecektir. Hemşehrilerimizin takımımızın yanında yer alması gücüne güç katacaktır.

İnşallah, o sene bu sene olacaktır.”

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:01
Öğle 12:29
İkindi 15:19
Akşam 17:47
Yatsı 19:07

Gelişmelerden Haberdar Olun

@