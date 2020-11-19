Çorum Futbol Kulübü’nden müjdeli haberler geliyor: Pozitif 3’e düştü!

8 Kasım’da yapılan kovid-19 testlerinin ardından 13 futbolcu, 3 teknik heyet olmak üzere toplamda 16 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı. Daha sonra izolasyon sürecine giren Kırmızı-Siyahlılar dan müjdeli haberler gelmeye başladı. Yaklaşık 5 gün önce ikinci kez kovid-19 testine giren Kırmızı-Siyahlılarda pozitif sayısının 6’ya düştüğü açıklanmıştı. Son alınan bilgilere göre Çorum Futbol Kulübü’nde önceki gün yapılan kovid-19 test sonuçlarında pozitif futbolcu sayısının 3’e düştüğü öğrenildi.

Bu gelişme sonrası gözler 25 Kasım’da İzmir’de Altınordu ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçına çevrildi. Bu kritik maç öncesi yapılacak olan kovid-19 test sonuçlarında pozitiflerde tekrar bir artış yaşanmaması durumunda Kırmızı-Siyahlılar maç hasretine son verecek.

(Spor Servisi)