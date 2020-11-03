Çorum Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası’na iyi başlıyor
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na 3.Tur’dan giriş yapacak olan Çorum Futbol Kulübü, sahasında Eyüpspor’u konuk edecek.
Bu kritik karşılaşma öncesi Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarını mercek altına aldık. 2012-2013 sezonundan itibaren profesyonel liglerde mücadele eden Kırmızı-Siyahlılar 8 sezon katıldığı kupa maçlarına daha çok galibiyetle başlaması dikkat çekiyor. 1.Tur’dan itibaren katıldığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarında 2012-2013 sezonunda Yeni Amasyaspor’u 4-1, 2013-2014 sezonunda Ünyespor’u 2-1, 2014-2015 sezonunda deplasmanda Şekerspor’u 3-1, 2015-2016 sezonunda Gölbaşıspor’u 4-1 mağlup eden Çorum FK, 2.Tur’dan itibaren katıldığı kupa maçlarında ise 2016-2017 sezonunda Bartınspor’u 2-1, 2017-2018 sezonunda ise deplasmanda Yozgatspor’u 2-0 yenmeyi başarmıştı. 2018-2019 sezonunda Yeni Amasyaspor’da deplasmanda 1-0 mağlup olan Kırmızı-Siyahlılar, 2019-2020 sezonunda 3.Tur’dan itibaren katıldığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında ise Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya Çorum’da 1-0 yenilerek erken veda etmişti.
8 sezonda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarında 6 kez galip gelerek kupa macerasına devam eden Kırmızı-Siyahlılar, son 2 sezonda ise kupaya ilk maçtan veda etmesi ile dikkat çekiyor.
ÇORUM FK’NIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK MAÇ PERFORMANSI
2012-2013
Yeni Amasyaspor: 4-1
2013-2014
Ünyespor: 2-1
2014-2015
Tutap Şekerspor: 3-1
2015-2016
Gölbaşıspor: 4-1
2016-2017
Bartınspor: 4-1
2017-2018
Yozgatspor: 2-0
2018-2019
Yeni Amasyaspor: 0-1
2019-2020
Kasımpaşa: 0-1
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