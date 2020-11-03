Çorum Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası’na iyi başlıyor

Bu kritik karşılaşma öncesi Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarını mercek altına aldık. 2012-2013 sezonundan itibaren profesyonel liglerde mücadele eden Kırmızı-Siyahlılar 8 sezon katıldığı kupa maçlarına daha çok galibiyetle başlaması dikkat çekiyor. 1.Tur’dan itibaren katıldığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarında 2012-2013 sezonunda Yeni Amasyaspor’u 4-1, 2013-2014 sezonunda Ünyespor’u 2-1, 2014-2015 sezonunda deplasmanda Şekerspor’u 3-1, 2015-2016 sezonunda Gölbaşıspor’u 4-1 mağlup eden Çorum FK, 2.Tur’dan itibaren katıldığı kupa maçlarında ise 2016-2017 sezonunda Bartınspor’u 2-1, 2017-2018 sezonunda ise deplasmanda Yozgatspor’u 2-0 yenmeyi başarmıştı. 2018-2019 sezonunda Yeni Amasyaspor’da deplasmanda 1-0 mağlup olan Kırmızı-Siyahlılar, 2019-2020 sezonunda 3.Tur’dan itibaren katıldığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında ise Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya Çorum’da 1-0 yenilerek erken veda etmişti.

8 sezonda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarında 6 kez galip gelerek kupa macerasına devam eden Kırmızı-Siyahlılar, son 2 sezonda ise kupaya ilk maçtan veda etmesi ile dikkat çekiyor.

ÇORUM FK’NIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK MAÇ PERFORMANSI

2012-2013

Yeni Amasyaspor: 4-1

2013-2014

Ünyespor: 2-1

2014-2015

Tutap Şekerspor: 3-1

2015-2016

Gölbaşıspor: 4-1

2016-2017

Bartınspor: 4-1

2017-2018

Yozgatspor: 2-0

2018-2019

Yeni Amasyaspor: 0-1

2019-2020

Kasımpaşa: 0-1