Çorum Futbol Kulübü Sportif Direktörü Yakup Ateş; ‘İnandığım için buradayım’

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni Sportif Direktörü Yakup Ateş ve Teknik Direktör Ergün Penbe düzenledikleri basın toplantısı ile gelinen süreci değerlendirdiler. Millet Bahçesi Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan ikili Çorum FK’nın kadro yapısına ve Çorum şehrinin gücüne inandıkları için Çorum’a geldiklerini söylediler. Toplantıda ilk açıklamayı Sportif Direktör Yakup Ateş yaptı. Toplantının daha önce yapılması gerektiğine vurgu yapan Ateş, iş yoğunluğu ve transfer sürecinde yaşanan belirsizliklerden dolayı toplantıyı geç yaptıklarını söyleyerek Çorum halkından ve basın mensuplarından özür diledi.

Kendisine Fatih Özcan’dan ilk teklif geldiği zaman kadro kalitesine ve şehrin gücüne inandığı için düşünmeden kabul ettiğini belirten Ateş, “Geldiğimiz dönem yaşanan belirsizlik ve oyuncuların takımdan ayrılma süreci bizi biraz zorlasa da Fatih Özcan’ın desteği ve varlığı ile bu süreci de atlatmayı başardık. Fatih Özcan her ne kadar bedenen yanımızda olmasa da bizim arkamızda dağ gibi duruyor. Desteğini hiç esirgemiyor. Kendisine buradan teşekkür ederim.

Ergün hocamızla anlaştıktan sonra kamp süreci derken lige başladık. İlk iki haftanın sıkıntılı geçeceğini Ergün hocam ile yaptığımız istişare sonunda biliyorduk. İlk iki maçı ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar iyi demiştik ancak 2 maçtan da maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Daha sonra oynadığımız 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak derin bir nefes aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte yaptığımız takviyeler ile Çorum FK’nın hakettiği üst lige taşımak için gece-gündüz demeden çalışacağız. Bu yolda en büyük desteği de medya kuruluşlarımızdan bekliyoruz. Bu birliği, bu bütünlüğü sağladığımız sürece inşallah başarının daha hızlı geleceğini düşünüyorum. Bizim birde en büyük gücümüzden biri taraftar. 2 hafta üst üste kaybetmemize rağmen Turgutluspor maçında bin taraftar geldi o soğuk havaya rağmen. Sonrasında oynadığımız Serik maçında alınan galibiyet ile birlikte iyi bir hava yakaladık. Şimdi önümüzde Kahramanmaraşspor maçı var. Bu 2 galibiyeti daha anlamlı hale getirmek için Kahramanmaraşspor maçını da mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için de teknik ekibimiz ve futbolcularımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bundan sonra kolay maç yok. Kalan 15 maçımızda 45 puana talibiz. Bu puanların kaçını alabiliriz kestirmek mümkün değil. Biz 45 puanın tamamını alabilmek adına savaşıp mücadele edeceğiz” dedi.

“KENETLEN ÇORUM’ KAMPANYASI BAŞLADI

Sportif Direktör Yakup Ateş açıklamasının devamında “Kenetlen Çorum” adı altında bilet kampanyası başlattıklarını da duyurdu.

Turgutluspor ve Serik Belediye galibiyetleri ile iyi bir hava yakaladıklarının altını çizen Ateş, “Ergün hocam ile bir karar aldık. Kahramanmaraş maçının önemini bildiğimiz için 100 tane bilet alarak bu maçı kapalı gişe oynamak adına taraftarımızın da bizimle birlikte tribünde savaşması adına 100 tane bilet alarak kampanya başlattık. ‘Kenetlen Çorum” adı altında başlattığımız bu kampanyaya da Çorum’un önde gelen isimlerini, iş adamlarını davet ediyoruz. Geçtiğimiz gün ismini açıklamayı istemediğimiz bir iş adamımıza 500 bilet sattık. Kahramanmaraşspor maçına kadar bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Bizlere destek olunmasını istiyoruz” dedi.

‘İLK AYRILIK TEKLİFİ SALİH ZAFER’DEN GELDİ’

Takımdan ayrılan oyuncular hakkında gelen soru üzerine açıklamalarına devam eden Sportif Direktör Yakup Ateş ilk ayrılma teklifini yapan oyuncusunun Salih Zafer Kurşunlu olduğunu söyledi.

Ateş, “Benim Çorum FK ile anlaştım anlaşmam basında yer aldıktan sonra Salih Zafer Kurşunlu beni aradı ve ayrılmak istediğini söyledi. Bende kendisine Antalya’ya kampa geleceğimi ve kulüpte kalmak istemeyen kim varsa yolların ayrılabileceğini telefondan kendisine ilettim. Antalya’da Fatih Başkanımızın da olduğu toplantıda Fatih Başkan oyunculara sözleşmelerin arkasında olduğunu ve kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğiniz oyunculara söyledi. Bu toplantı biraz duygusal oldu. O yüzden ben oyuncular hakkındaki görüşlerimi daha sonraki toplantıya bıraktım. Sonra oyuncular ile yaptığım ilk toplantıda Salih Zafer’in yanı sıra, Seçkin Getbay, Umut Kaya ve Hasan Küçcük ayrılmak istediklerini bizzat bana iletti. Ben kendilerine şunu söyledim, “Arkadaşlar isteyen gidebilir. Kimseyi zorla tutmayacağım. Bizimle kalıp savaşan arkadaşlarla da sonuna kadar savaşacağız” dedim. Daha sonra gelişen süreçte bu oyuncularımız aramızdan ayrıldı. Zaten orta sahada yaşanan şişkinlikten dolayı böyle bir tasarrufu da biz zaten yapacaktık” ifadelerini kullandı.

MEHMET GÜRKAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Mehmet Gürkan Öztürk transferinde ayrılık teklifinin Mehmet Gürkan’dan gelmediğini de ifade eden Yakup Ateş, “Bu 4 oyuncunun dışında Mehmet Gürkan’ı ayrı bir yere koymak lazım. Gürkan bana kesinlikle ayrılmak istiyorum diye gelmedi. Ama ben kendisine oynadığı bölgede 3 tane iyi oyuncunun olduğunu ayrılmak isterse müsaade edebileceğimizi söyledim. Daha sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda Mehmet Gürkan Öztürk’e teklif gelince transferi gerçekleşti. Sabrican Vural gitmek için çok ısrar etti. Hatta kendisini kadro dışı bırakmayı bile düşündük. Ancak kulübün menfaatlerini düşünerek kadro dışı bırakmaktan ziyade yollamayı tercih ettik ve transferini gerçekleştirdik. Burada Çorum FK’dan önemli kimse yok. Bugün Sabrican gider, Yakup Ateş gider ama aslolan Çorum FK’dır. Bu süreçte bunları kamuoyu ile paylaşmamız bilgilendirmemiz gerekiyordu ama bir panik havası olduğu için düzene giremedik. O yüzden o süreçte yaşanan bilgi kirliliğinden ötürü herkesten özür dilerim.

Gelen oyuncular noktasında ise bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza dahil ettik. Bugün Recep Türköz diye bir oyuncu aldık. Bu oyuncuyu ben 17 yaşından beri takip ediyorum. Fizik olarak yetersiz görünse de teknik açıdan yeterli bir oyuncu. Turgutluspor maçında da bu oyuncudan 70 dakika verim almak gibi düşüncemiz vardı. Ancak sahada öyle bir Recep vardı ki, 90 dakika hocamız sahada tutmak zorunda kaldı. Galibiyet golü de onun ayağından geldi. Yani Recep gibi takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular transfer ettik. Son transferlerimizden biri de Bölgesel Amatör Lig’den. Belki bu oyuncu bizde çok ekstra işler yapacak bunu kimse bilemez. İşin özeti ben yaptığım tüm transferde bu formanın hakkını verecek oyuncuları dahil ettiğimizi düşünüyorum. Bunu da zamanla göreceğiz.

Ben TFF 1.Lig’de takım kurmuş olsam ve takıma kazandırmak istediğim birçok oyuncu ile şuan çalışıyorum. Bugün Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Murat Yıldırım ve Halil İbrahim Sönmez emin olun bu ligin üstünde olan oyuncular. TFF 1.Lig’de birçok takım bu oyuncuları kadrosunda görmek ister. Bizim bu oyuncularımızın yanı sırada birçok oyuncumuza teklif geldi. Ancak biz kadro yapımızı koruyarak gelen oyuncular ile birlikte iyi bir ortam oluşturduk. Bunu da maç maç alacağımız skorlarla puanlarla üst lig hayalimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

‘FATİH ÖZCAN DAĞ GİBİ ARKAMIZDA’

Takımın şuan ki bütçesi ile ilgili gelen soru üzerine, “Ben ve Ergün hocam göreve başlarken bütçe olarak ekside başladık maalesef. Biz hala Fatih Özcan’ın desteği ile ayakta duruyoruz. Bedenen burada değil ama dağ gibi arkamızda duruyor. Çorum FK çok büyük bir camia ve ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kaliteli oyuncumuzla, Ergün hocamızla birlikte o kupayı kaldırmayı hedefliyoruz. Bütçe noktasında da Fatih Özcan arkamızda duruyor. Gereken desteği sonuna kadar veriyor” dedi.

