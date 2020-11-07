Çorum Futbol Kulübü İzmir yolcusu

Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 14.30’da Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Kura çekimini, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve eski milli futbolcular Oğuz Çetin ve Selçuk İnan gerçekleştirdi. 3.Eleme turunu geçen 43 takımın yanı sıra Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takımın mücadele edeceği 4.Tur’da eşleşmeler kura ile belirlenirken, Çorum Futbol Kulübü TFF 1.Lig takımlarından İzmir temsilcisi Altınordu ile eşleşti. Altınordu’nun ev sahipliğini yapacağı karşılaşma tek maç eleminasyon sistemi üzerinden 24-26 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

Öte yandan Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinin de 4.Tur’da ki rakipleri belli oldu. Çekilen kura sonunda Adana Demirspor ile Afjet Afyonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankara Demirspor, Çaykur Rizespor ile Uşakspor, Konyaspor ile Manisa FK, Kasımpaşa ile 24 Erzincanspor, Boluspor ile Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü ile Kocaelispor, Giresunspor ile Niğde Anadolu FK ve Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon takımları eşleşti.

(Spor Servisi)