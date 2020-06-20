Çorum Futbol Kulübü 93 gün sonra sahaya indi

19 Mart tarihinden itibaren askıya alınan TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta sahaya inen takımlar kervanına 93 gün sonra Çorum Futbol Kulübü de katıldı. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen ilk antrenmana yurt dışında olan Mikail Albayrak ve özel izinli olan Kerem Çağatay, Kerem Pala ve Şaban Yılmaz Genişyürek katılmadı. 2 grup halinde gerçekleşen antrenmanda düz koşu, ısınma ve açma germe hareketleri yapıldı.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu antrenman öncesinde yaptığı konuşmada yaşanan süreçte vefat edenlere başsağlığı, tedavi görenlere ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı şimdilik kararına uyarak çalışmalara başladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, sosyal mesafe ve izolasyona dikkat edeceklerini de vurguladı.