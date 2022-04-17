“Çorum FK’yı ortada bırakmayız”

Geçtiğimiz hafta, Çorum FK’ya 1461 Trabzon galibiyeti nedeniyle 200 bin lira prim veren ve 300 bin lira da play-off pirimi açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu kez, Çorum FK taraftarlarıyla bir araya geldi.

Aşgın, taraftarların çarşıdaki toplanma merkezi konumundaki Kırmızı Şimşekler Çayevinde, taraftarlarla sohbet etti. Cuma günü, iftardan sonra çayevini ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kulübe ve takıma verdikleri destekleri anlatırken, sorulara da içtenlikle cevap verdi.

Bir taraftarın, “Çorum FK satılmazsa ne olacak?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Belediye Başkanı Aşgın, “Çorum FK’nın sahipsiz kaldığı konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz varken Çorum FK sahipsiz kalmaz.

Diyelim ki, kulüp satılmadı, nasıl vermişsek, aynı şartlarda geri almaya hazırız. Tabii, şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Ama satılmazsa, verdiğimiz şartlarda geri almak kaydıyla, alır ve yönetiriz. Kimse merak etmesin, Çorum FK ortada kalmaz” şeklinde cevap verdi.

Aşgın, Play-Off’a kalınması halinde şampiyonluk primi açıklayacaklarını da taraftarlara müjdelerken, Çorum FK’nın sezonu ilk beşte bitireceğine inandığını yineledi.

Taraftarların, takımın gerçek sahipleri olduklarına da vurgu yapan Aşgın, Çorum FK’yı her şartta desteklemelerini istedi.

(Hüseyin AŞKIN)

