Türkiye Süper Futbol Ligi takımlarından Kayserispor’un Asbaşkanı, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu Üyesi, hemşehrimiz Semra Demirer, Çorum FK’nın Süper Lig’e yakışacağını söyledi.

Süper Lig’in ilk kadın Başkanı unvanına sahip olan Kayerispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın yönetiminde, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanlık görevini yürüten Semra Gözbaşı, Süper Lig’in fikstür çekiminde Kayserispor’u temsil etti. Kura çekiminden sonra TRT Spor mikrofonlarına konuşan Semra Demirer, pandemi sonrası gayet güzel bir fikstür çekim programı düzenlendiğini ifade ederken, ilk hafta Altay’la deplasmanda karşılaşacaklarını söyledi.

Kayserispor’un, yeni sezonda lige renk katacağını dile getiren Demirer, “İnşallah bu sezon ligde iz bırakacağız. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz gençleri Türk sporuna kazandıracağız.

Berna Gözbaşı gibi renkli bir başkanın olması çok önemli. Bu sene Berna Başkan çok inanıyor. Biliyorsunuz, kadınların çok olduğu yönetimlerde hatalar daha az oluyor. Biz de az hata yapıp başarılı olacağımıza inanıyoruz

Ben aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu üyesiyim. Bu vesileyle, yeni sezonun fair-play olgusu ile sakatlıksız geçmesini diliyorum” dedi.

ÇORUM FK SÜPER LİG’E ÇOK YAKIŞIR

Gazetemize de açıklamalarda bulunan Semra Demirer, “Çorumspor’dan sonra Çorum’u profesyonel liglerde temsil eden Çorum FK’yı da yakından takip ediyorum. Memleketim Çorum’un takımına da elimden gelen katkıyı vermek isterim. Çorum FK’yı da Süper Lig’de görmek istiyoruz. İnşallah, bu sezon belirlenen şampiyonluğa ulaşır ve önce 1.Lig, ardından da Süper Lig’e çıkar takımımız. Doğrusu, Çorum FK Süper Lig’e çok yakışır” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

