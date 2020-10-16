Çorum FK’ya ‘Ulusal Lisans’

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Tanınan ek süre içerisinde eksiklerini tamamlayan Çorum Futbol Kulübü de Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, incelemeler neticesinde; Süper Lig'den; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa A.Ş., MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor, TFF 1.Lig'den; Akhisaspor, Altay, Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Menemen Spor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor A.Ş., Misli.com 2.Lig'den; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdmanyurdu, Uşakspor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

ULUSAL LİSANS NEDİR?

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi, kulüplerin denetim prosedürünü içeriyor. Buna göre, Türkiye Futbol Federasyonu bağımsız bir denetim şirketiyle anlaşarak lisans için başvuran kulüplerin mali dosyalarını uzmanlar ve anlaştığı şirket ile beraber inceliyor.

TFF’nin Ulusal Lisans Sistemi çerçevesinde, Süper Lig, 1.Lig ve 2. Lig kulüpleri, UEFA’nın sisteminde olduğu gibi hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali açıdan denetlenerek mali yapılarının uygunluğuna göre lisanslandırılıyor.

Bu sistemle, kulüplerin gerekli eğitimi almış profesyonel kadrolarla çalışmaları, tüm genç takımlarını akademi ligleri seviyesine ulaştırmak ve liglerde elit oyuncuların yetişmesi ve kulüplerin UEFA standartlarında tesislere ve statlara sahip olmaları sağlanıyor.

ULUSAL KULÜP LİSANSI NASIL ALINIYOR?

Kulüpler, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Mart ayının son iş gününe kadar başvurularını TFF Kulüp Lisans Kurulu’na yapıyor. Daha sonra Nisan ayında kulüplerin başvuruları değerlendirilip Mayıs ayında da lisans uygunluk kararı alan kulübe kulüp lisansı veriliyor.

Başvurusunda eksikliği tespit edilen kulübün eksiklerini tamamlaması bekleniyor. Kulüp bunu gerçekleştirmediği takdirde aşamalı olarak ceza alıyor. Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'ne uymayan kulüpler her sezon para cezası olmak üzere aşama aşama ceza alıyorlar. 2014-2015 sezonundan beri Ulusal Kulüp Lisans Sistemi'ne başvurmayan kulüplere lige alınmama cezası uygulanıyor.

ULUSAL KULÜP LİSANSININ FAYDALARI

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi, kulüplerin, mali durumları ile ilgili daha dikkatli ve hassas davranmalarını, transferlere ilişkin vadesi geçmiş borç bulundurmayarak, borçların seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlamanın yanı sıra, UEFA kriterleri ile paralellik taşıyan ulusal kriterlere uyan kulüplere, UEFA lisansı için gereken kriterlere de daha kolay ulaşmalarını sağlıyor.

(Spor Servisi)