Çorum FK’ya teklif yağıyor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta son haftalara kadar play-off yarışının içerisinde yer alan Çorum FK, hedefe ulaşamasa da, birçok oyuncusu transfer döneminin en gözdeleri arasında yer alacak gibi. Bu noktada, daha şimdiden birçok oyuncu için Çorum FK’ya transfer teklifleri geldiği bilgisine ulaşıldı.

Biten sezonu, 36 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi alan ve topladığı 54 puanla 10.sırada tamamlayan Çorum FK, genel performansıyla taraftarlarını memnun etmese de, bazı oyuncular bireysel performanslarıyla ön plana çıktı. Sinan Kurumuş, attığı 27 golle grubun gol kralı, Türkiye liglerinin ise en golcü ikinci futbolcusu olurken, kaptan Umut Kaya’nın yanı sıra, Cengiz Ötkün attıkları ve attırdıkları gollerle ön plana çıktılar.

Kaleci Hasan Hüseyin Akınay, ikinci yarıdaki başarılı performansıyla, stoper Salih Zafer genel performansıyla sezonun dikkat çeken isimleri oldular.

Genç Nafican Yardımcı, sakatlanmadan önce Ümit Milli Takım’a kadar varan performansıyla tüm Türkiye tarafından bilinirken, transferi için birçok kulüp nabız yokluyor. Süper Lig’den Nafican için teklif sunan kulüpler bile oldu ancak, başkan Fatih Özcan teklifleri şimdilik geri çevirmiş durumda.

2023 hedefi doğrultusunda, çoğu futbolcuya 3’er yıllık imza attıran Başkan Fatih Özcan, şu günlerde yeni sezon bütçesini oluşturma çabası içerisinde. İskelet kadroyu koruyup, nokta transferlerle güçlendirerek yeni sezonda 1.Lig’e yükselmenin hesaplarını yapan Başkan Fatih Özcan’nın, şimdilik gelen teklifleri beklettiği öğrenildi.

(Spor Servisi)

