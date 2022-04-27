2.Lig Kırmızı Grupta, Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü, Adıyaman FK ile deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, özellikle son dönemlerde takıma desteğini artıran Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde bir heyetle birlikte Çorum FK’ya moral ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Vali Mustafa Çiftçi’ye, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Demirci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan eşlik etti. Vali Çiftçi ve beraberindekileri, Çorum FK Başkanvekili Serkan Güney, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ercan, Serdar Koçak, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım, Teknik Direktör Ergün Penbe ve takım kaptanı Murat Yıldırım karşıladı.

Teknik direktör Ergün Penbe ve kaptan Murat Yıldırım, takımın son durumu ile ilgili bilgi verirken, Vali Çiftçi de, kulübe en son Valilik olarak 100 bin lira, TSO’nun da 100 bin liralık katkı sağladığını hatırlatırken, ziyareti, takıma ve camiaya moral amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çorum FK’nın kalan 2 haftada, gerekli sonuçları alıp Play-Off hedefine ulaşacağına inandığını da kaydeden Vali Çiftçi, Çorum’un, her zaman takıma sahip çıkıp, destek verdiğini dile getirdi.

Çorum FK Başkanvekili Serkan Güney ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vali Çiftçi ve beraberindekileri, Çorum FK’ya verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür etti.



(Hüseyin AŞKIN)

