Çorum FK’ya kupa morali:3-0

Çorum Futbol Kulübü ile İstanbul temsilcisi Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı’nda saat 13.00’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Çorum Futbol Kulübü sağdan Cengiz Ötkün, soldan da Mikail Albayrak ile Eyüpspor kalesinde etkili olmaya çalıştı. İlk 10 dakikalık bölüm 0-0 eşitlikle geçilirken, 11.dakikada Nafican’ın ortasında arka direkte kendini unutturan Cengiz Ötkün Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra da oyunda üstünlüğünü rakibine hissettiren Çorum FK, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya Çorum FK aynı 11 ile başlarken, konuk Eyüpspor iki oyuncu birden değiştirdi. Topa daha çok sahip olmak isteyen Eyüpspor, geliştirdiği cılız ataklardan bir türlü sonuç alamadı. Rakibinin zaaflarını iyi değerlendiren Çorum FK, dakika 63’ü gösterdiğinde ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Cengiz Ötkün ile ikinci golü buldu. Maçın yıldızı Cengiz attığı golden 3 dakika sonra orta sahadan defansın arkasına uzun bir top gönderdi. Cengiz’in pasını iyi takip eden Sinan Kurumuş kaleci Alp’i de çalımlayarak takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımında geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca Çorum FK mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 4.tura yükselen taraf oldu.

STAT: Çorum Şehir Stadı.

HAKEMLER:Tayfun Sarı***, Birkan Çanakcıoğlu**, Hüseyin Aycan***

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Onur Tekin***, M.Seyfettin Sedef*** (Dk.85 Talha*), Onur Kolay** (Dk.85 Muhammed Çoban*), Cengiz Ötkün****, Muhammet Fettahoğlu**, Yılmaz Can** (Dk.60 Umut Kaya*) (Dk.69 Kerem Çağatay*), Mete Yıldız***, Mikail***, Nafican****, Ertuğrul***, Sinan**** (Dk.69 Mert Aktaş*)

EYÜPSPOR: Alp*, Muharrem**, Yasin*, Mikail* (Dk.46 Serkan**), Onur* (Dk.46 Doğan Can*), Taha Can**, Metehan* (Dk.64 Berzan*), Mertcan**, Artun*, Muhammet*, Uğur*

SARI KARTLAR: Dk.46 Mete (Çorum FK), Dk.56 Taha Can, Dk.78 Muhammet Yeşil (Eyüpspor)

GOLLER: Dk.11 ve 63 Cengiz, Dk.66 Sinan.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Dakika 11: Soldan Nafican’ın ortasında arka direkte müsait olan Cengiz plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

Dakika 22: Ani gelişen Eyüpspor atağında Mertcan’ın sağ kanattan ön direğe ortasında Artun gelişine yerden sert vuruşunu kaleci Onur kornere çeldi.

Dakika 24: Çorum FK ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mikail’in plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dakika 30: Eyüpspor’un kontra atağında sağ taraftan topu çizgiye taşıyan Uğur, ceza sahasına topu ortaladı. Yayın üzerinde topla buluşan Mertcan yerden sert vurdu top az farkla auta gitti.

Dakika 54: Sol kanattan Nafican’ın ısrarla taşıdığı topu Yılmaz Can ile buluşturdu. Yılmaz Can ceza sahası içinde ki takım arkadaşı Mikail’e bıraktı. Rakibini çalımlayan Mikail sert vurdu top üstten auta gitti.

Dakika 58: Konuk Eyüpspor Tahacan’ın orta sahadan kazandığı topla hızlı çıktı. Tahacan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Cansu kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 63: Sağ kanattan gelişen Çorum FK atağında ceza sahasına gönderilen sert top Eyüpspor defansından sekerek Cengiz’in önünde kaldı. Cengiz’in sağ çaprazdan vurduğu top kaleci Alp’e çarparak filelerle buluştu: 2-0

Dakika 66: Orta sahada topla buluşan Cengiz, ileriye defansın arkasına uzun bir top gönderdi. Cengiz’in pasını iyi takip eden Sinan Kurumuş 20 metre sürüdüğü top sonrası kaleciyi de çalımlayarak Çorum FK’nın 3.golünü kaydetti. 3-0

Dakika 77: Sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında ikinci oyuna giren Berzan sol çaprazdan Çorum FK ceza sahasına girer girmez pasını Yasin’e verdi. Yasin penaltı noktası üzerinden sert vurdu top kaleci Onur’da kaldı.

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Yemezler beyim, yemezler…

Halkın palavraya değil, evine götüreceği bir somun ekmeğe ihtiyacı var.

Sakın unutmayın ve hiç kimse unutmasın.

Halkın vicdanındaki ağırlık, iktidarın terazisini bozar…

Hem de çok bozar…