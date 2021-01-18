Çorum FK’ya kar engeli

Maçın ardından akşam saatlerinde yola çıkan Çorum FK otobüsü Kayseri güzergâhında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Bir süre yolda beklemek zorunda kalan Kırmızı-Siyahlıların takım otobüsü yapılan yol temizleme çalışmalarının ardından yoluna devam ederek Çorum’a döndü.