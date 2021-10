“Çorum FK’ya destek olmak boynumuzun borcu”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Mesut Sezikli’yi makamında ziyaret etti. Özcan’a Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özcan, Mustafa Ercan, Serkan Koçak, Danışman Serkan Güney, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım eşlik etti.

Başkan Özcan geçtiğimiz sezon ve bu sezon pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerde Prof. Dr.Ahmet Sezikli’nin her daim yanlarında olduklarını söyledi. TFF tarafından uygulanan kurallar kapsamında Sezikli’den büyük bir destek gördüklerini de ifade eden Özcan, “Özellikle geçtiğimiz sezon sadece Çorum FK değil tüm kulüpler pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdi. Biz Çorum FK olarak çok şanslıyız ki, iyi ki sizin gibi bir başhekimimiz var. Bize çok destek oldunuz. O yüzden size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Sağlık personellerimizin bizlere göstermiş olduğu ilgiye karşılık biz de sezon sonu onlara kupayı hediye etmek istiyoruz” dedi.

Özcan ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof.Dr. Mesut Sezikli, Çorum FK’nın Çorum’un tanıtımı açısından önemli bir etkisi olduğunu söylerken, ortak payda Çorum FK’ya her zaman destek olmak adına gerekeni yapacaklarını söyledi.

Çorum FK’nın şuana kadar ligde göstermiş olduğu performansın memnun edici olduğunu da vurgulayan Sezikli, “Çorum FK inşallah bu sezon 1.Lig’e yükselerek bizleri ve sevenlerini mutlu eder. Çorum FK bizim ortak paydamız, destek olmak boynumuzun borcu. Çorum FK için ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Fatih Özcan, Başhekim Mesut Sezikli’ye teşekkür plaketi ve 19 numaralı Çorum FK forması hediye etti.

(Rıfat KARA)